Молодые футболисты из ЦПФ разыграли Суперкубок Самары
15 декабря 2019 10:53
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Победителями турнира стала команда, в составе которой сыграли: Недоспасов, Панферов, Базин, Морозов и Прохоров.
Тренера 2005 г.р. — Сергей Еремеев и Михаил Коротков
Тренера 2006 г.р. — Дмитрий Еремин и Роман Ганков.
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