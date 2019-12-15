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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Молодые футболисты из ЦПФ разыграли Суперкубок Самары

15 декабря 2019 10:53
128
Молодые футболисты из ЦПФ разыграли Суперкубок Самары
Соревновались юноши 2005/06 г.р.

Победителями турнира стала команда, в составе которой сыграли: Недоспасов, Панферов, Базин, Морозов и Прохоров.

Тренера 2005 г.р. — Сергей Еремеев и Михаил Коротков
Тренера 2006 г.р. — Дмитрий Еремин и Роман Ганков.
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Комментарии


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