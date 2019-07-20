Молодежный состав "Крыльев Советов" сегодня сыграет с "Арсеналом"

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В рамках 2-го тура молодежного Первенства России U-19 "Крылья Советов" сыграют с резервистами тульского "Арсенала" 20 июля – в один день с матчем основных составов. Игра пройдет в 11:00 на втором поле стадиона "Металлург". Вход свободный (для самарских болельщиков со стороны бассейна "Нептун", для гостевых болельщиков – со стороны ул.Ставропольской), сообщается на сайте ФК.