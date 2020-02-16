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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Молодежка "Крыльев Советов" выступление на Кубке ФНЛ начала с победы

16 февраля 2020 10:41
184
Молодежка
Счет составил 1:0.

 Молодежка "Крыльев Советов" выступление на Кубке ФНЛ начала с победы.

"Чертаново" – "Крылья Советов"-м – 0:1 (0:1)

Гол: 44 Михайлов, 4' (автогол), сообщается на сайте ФК.
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