Молодежка "Крыльев Советов" выступление на Кубке ФНЛ начала с победы
16 февраля 2020 10:41
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Молодежка "Крыльев Советов" выступление на Кубке ФНЛ начала с победы.
"Чертаново" – "Крылья Советов"-м – 0:1 (0:1)
Гол: 44 Михайлов, 4' (автогол), сообщается на сайте ФК.
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