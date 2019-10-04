Миодраг Божович: "Сочи" – качественная команда. Можно сказать, играем с "Зенитом-2"
4 октября 2019 13:24
126
Перед игрой в "Сочи" главный тренер нашей команды проанализировал победу в прошлом туре РПЛ и оценил предстоящего соперника, сообщается на сайте ФК.
– Чем была важна победа над соседом по турнирной таблице "Тамбовом"?
– Если бы мы проиграли тот матч, были бы в очень тяжелом положении. Сложно сказать, что бы повлекло за собой наше поражение. Однако несмотря на то, что "Тамбов" наш сосед по таблице, могу сказать, что в противостоянии с нами они не пытались играть в футбол. Большее количество времени мы были лучше. В первом тайме у нас было много моментов, когда могли забить. Хорошо, что выиграли. Игра соседей – это игра за шесть очков. Надеюсь, эта победа даст нам хороший толчок в спину.
– Что говорили команде до и что сказали после той игры?
– Особенных слов говорить ребятам не нужно было. Они сами все понимали. Было тяжело смотреть на турнирную таблицу и видеть себя на последнем месте. Это психологически давило на меня и на игроков. Мы этого не заслуживали.
– В моменте с пенальти в ворота "Тамбова" казалось, что исполнять удар будет Деян Радонич, но в итоге бил Алексадр Соболев. Как было принято это решение и кто все же сейчас штатный пенальтист?
– Ребята решили это на поле сами. Саша сейчас участвует в гонке за титул лучшего бомбардира Чемпионата, забил больше всех в команде. Поэтому думаю, что штатным пенальтистом сейчас должен быть он, а команда должна помочь ему забивать больше.
– Перед той игрой болельщики получили от вас угощение – плескавицу и шиш чибаб. Сами успели попробовать?
– Сам в этот раз поесть, конечно, не успел, но я бывал не один раз в заведении, которое помогло нам организовать угощение для болельщиков, и знаю, что они хорошо готовят. Вообще, все, кто пришел поддержать нас в такую холодную погоду в матче против не самого статусного соперника – большие молодцы, спасибо болельщикам!
– Делаете ли дополнительные предупреждения игрокам, "висящим" на желтых карточках, чтобы они старались избежать дисквалификации, из-за которой Дмитрий Кабутов пропустит матч с "Сочи"?
– Нет, потому что не считаю правильным настраивать игрока на мысли о том, чтобы не получить желтую карточку. Это помешает ему выкладываться в матче на сто процентов. Бывают моменты, когда нужно получить карточку. Что делать: не играет Кабутов, будет играть Канунников – это наша работа.
– Что можете сказать о выигравшем два своих последних матча "Сочи" как о предстоящем сопернике "Крыльев"?
– Соперник совсем непростой. Большинство игроков в составе имеют большой опыт игры в РПЛ. Многое в действиях команды зависит от Нобоа, который набрал хорошую форму. Команда очень качественная – Мостовой, Полоз, Бурмистров, Цаллагов, которого в Самаре хорошо знают, Померко, Заболотный. Можно сказать, играем с "Зенитом-2". Есть Мевля, Кудряшов. Думаю, пока проблемы "Сочи" в отсутствии сыгранности, но у команды точно должны быть хорошие перспективы.
– В августе легенда "КС" Сергей Корниленко вошел в ваш тренерский штаб, уже успели наладить рабочее взаимодействие?
– Мне было легко работать с Сергеем, еще когда он был игроком. Корниленко – порядочный человек, был таким и в качестве игрока, и, конечно, остается таким же сейчас, став тренером. Поэтому работать с ним легко.
Напомним, матч состоится на стадионе "Фишт" в субботу, 5 октября, в 20:00.
Напомним, матч состоится на стадионе "Фишт" в субботу, 5 октября, в 20:00.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1479
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1248
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1551
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8458
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8918
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8597
Спорт в регионе
4 октября 2019 14:35
Голами за "Крылья" отличились Бахадур Соколов, Владислав Тюрин и Дмитрий Молчанов. Спорт в регионе
123
4 октября 2019 13:24
Перед игрой в "Сочи" главный тренер нашей команды проанализировал победу в прошлом туре РПЛ и оценил предстоящего соперника. Спорт в регионе
126
4 октября 2019 12:59
Команда проведет учебно-тренировочный сбор в Эстонии с 7 по 15 октября. Спорт в регионе
126
4 октября 2019 09:45
С 1 по 3 октября в Самаре проходил традиционный, 14-й по счету, Кубок памяти Заслуженного тренера СССР Генриха Приматова. Спорт в регионе
154
3 октября 2019 23:35
Следующие свои матчи «Самара» проведет уже в рамках чемпионата Суперлиги: 11 октября в «МТЛ Арене» наша команда примет МБА. Спорт в регионе
253
3 октября 2019 23:11
Второе по значимости в мире соревнование в любительском кикбоксинге собрало на рингах спорткомплекса села Витязево под Анапой более 1300 файтеров из 27-ми стран. Спорт в регионе
275
3 октября 2019 22:01
5-го октября в заключительный день турнира "Крылья Советов" сыграют против "СДЮСШОР-12-Лада" (Тольятти). Спорт в регионе
280
Видео
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
284
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
288
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
493
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
495
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
667
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
487
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1221
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
880
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1136
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1321
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
745
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2606
Мероприятия