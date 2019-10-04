Миодраг Божович: "Сочи" – качественная команда. Можно сказать, играем с "Зенитом-2"

Перед игрой в "Сочи" главный тренер нашей команды проанализировал победу в прошлом туре РПЛ и оценил предстоящего соперника, сообщается на сайте ФК.



– Чем была важна победа над соседом по турнирной таблице "Тамбовом"?

– Если бы мы проиграли тот матч, были бы в очень тяжелом положении. Сложно сказать, что бы повлекло за собой наше поражение. Однако несмотря на то, что "Тамбов" наш сосед по таблице, могу сказать, что в противостоянии с нами они не пытались играть в футбол. Большее количество времени мы были лучше. В первом тайме у нас было много моментов, когда могли забить. Хорошо, что выиграли. Игра соседей – это игра за шесть очков. Надеюсь, эта победа даст нам хороший толчок в спину.

– Что говорили команде до и что сказали после той игры?

– Особенных слов говорить ребятам не нужно было. Они сами все понимали. Было тяжело смотреть на турнирную таблицу и видеть себя на последнем месте. Это психологически давило на меня и на игроков. Мы этого не заслуживали.

– В моменте с пенальти в ворота "Тамбова" казалось, что исполнять удар будет Деян Радонич, но в итоге бил Алексадр Соболев. Как было принято это решение и кто все же сейчас штатный пенальтист?

– Ребята решили это на поле сами. Саша сейчас участвует в гонке за титул лучшего бомбардира Чемпионата, забил больше всех в команде. Поэтому думаю, что штатным пенальтистом сейчас должен быть он, а команда должна помочь ему забивать больше.

– Перед той игрой болельщики получили от вас угощение – плескавицу и шиш чибаб. Сами успели попробовать?

– Сам в этот раз поесть, конечно, не успел, но я бывал не один раз в заведении, которое помогло нам организовать угощение для болельщиков, и знаю, что они хорошо готовят. Вообще, все, кто пришел поддержать нас в такую холодную погоду в матче против не самого статусного соперника – большие молодцы, спасибо болельщикам!

– Делаете ли дополнительные предупреждения игрокам, "висящим" на желтых карточках, чтобы они старались избежать дисквалификации, из-за которой Дмитрий Кабутов пропустит матч с "Сочи"?

– Нет, потому что не считаю правильным настраивать игрока на мысли о том, чтобы не получить желтую карточку. Это помешает ему выкладываться в матче на сто процентов. Бывают моменты, когда нужно получить карточку. Что делать: не играет Кабутов, будет играть Канунников – это наша работа.

– Что можете сказать о выигравшем два своих последних матча "Сочи" как о предстоящем сопернике "Крыльев"?

– Соперник совсем непростой. Большинство игроков в составе имеют большой опыт игры в РПЛ. Многое в действиях команды зависит от Нобоа, который набрал хорошую форму. Команда очень качественная – Мостовой, Полоз, Бурмистров, Цаллагов, которого в Самаре хорошо знают, Померко, Заболотный. Можно сказать, играем с "Зенитом-2". Есть Мевля, Кудряшов. Думаю, пока проблемы "Сочи" в отсутствии сыгранности, но у команды точно должны быть хорошие перспективы.

– В августе легенда "КС" Сергей Корниленко вошел в ваш тренерский штаб, уже успели наладить рабочее взаимодействие?

– Мне было легко работать с Сергеем, еще когда он был игроком. Корниленко – порядочный человек, был таким и в качестве игрока, и, конечно, остается таким же сейчас, став тренером. Поэтому работать с ним легко.



Напомним, матч состоится на стадионе "Фишт" в субботу, 5 октября, в 20:00.