Матч в Самаре вошел в топ-3 самых посещаемых во 2-м туре ФНЛ 2020/21

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Матчи в Калининграде, Нижнем Новгороде и Самаре вошли в первую тройку по числу зрителей на стадионах в прошедшем туре ФНЛ.Игру в Калининграде клубов «Балтика» и «Волгарь», завершившуюся со счётом 2:0, увидели 3,5 тысячи зрителей.Матч в Нижнем Новгороде, в которой футбольный клуб «Нижний Новгород» победил «Иртыш» со счётом 2:0, посетили 3 тысячи 374 зрителя.Игру в Самаре, в которой «Акрон» победил 2:1 «Шинник» - 1 тысяча 876 человек.По данным ТурСтат, более одного миллиона зрителей посетили матчи ФНЛ в прошлом сезоне.Фото: Pixabay.com