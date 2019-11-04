"Крылья Советов" сыграли вничью с казанским "Рубином" – 0:0

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В матче 15-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене", которая собрала 10824 зрителей, сыграли вничью с казанским "Рубином" – 0:0.Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 9 ноября. На выезде в Москве самарцы сыграют со "Спартаком". Начало встречи – в 20:00 по самарскому времени, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС