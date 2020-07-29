"Крылья Советов" провели тренировку под руководством Игоря Осинькина

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Руководил занятием Игорь Осинькин. В тренерский штаб главного тренера, помимо Сергея Корниленко и Виктора Гауса, вошли Сергей Булатов, выступавший за "Крылья Советов" в 1997-98 годах, и Михаил Семерня. Владимир Кухлевский в среду отправится в Самару, где возглавит команду "Крылья Советов-2", которая будет выступать в ПФЛ. В расположение "Крыльев Советов" прибыл защитник Сергей Божин, воспитанник самарского футбола, ранее выступавший за нашу команду и Александр Гацкан. Также тренировку в составе самарцев провели пять игроков из "Чертаново" — Владислав Сарвели, Данил Пруцев, Роман Ежов, Юрий Горшков и Максим Витюгов. Расположение команды покинул Виталий Лысцов, который в ближайшее время перейдет в другой клуб.Тренировка продолжалась около часа. По окончании занятия главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал интервью клубному телевидению. Смотрите видео в ближайшее время на "Крылья Советов-ТВ". В среду наша команда проведет две тренировки, а в четверг отправится в Самару, где продолжит подготовку к игре с "Балтикой", сообщается на сайте ФК.