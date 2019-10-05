"Крылья Советов" на выезде в Сочи обыграли местную одноименную команду – 2:0

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Оба мяча у самарцев забил Александр Соболев. На четвертой минуте встречи нападающий переправил мяч в сетку после подачи со штрафного в исполнении Антона Зиньковского. Второй гол Соболев забил уже во втором тайме. На 69-й минуте он получил пас в штрафной от того же Зиньковского и хладнокровно отправил снаряд в угол – 2:0.Таким образом, наша команда одерживает вторую победу подряд, а Соболев с десятью мячами выходит вперед в гонке лучших бомбардиров РПЛ.Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 20 октября на выезде против "Оренбурга", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС