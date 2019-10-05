"Крылья Советов" на выезде в Сочи обыграли местную одноименную команду – 2:0
5 октября 2019 22:06
121
Оба мяча у самарцев забил Александр Соболев. На четвертой минуте встречи нападающий переправил мяч в сетку после подачи со штрафного в исполнении Антона Зиньковского. Второй гол Соболев забил уже во втором тайме. На 69-й минуте он получил пас в штрафной от того же Зиньковского и хладнокровно отправил снаряд в угол – 2:0.
Таким образом, наша команда одерживает вторую победу подряд, а Соболев с десятью мячами выходит вперед в гонке лучших бомбардиров РПЛ.
Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 20 октября на выезде против "Оренбурга", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1483
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1253
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1556
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8466
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8924
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8606
Спорт в регионе
5 октября 2019 22:06
Оба мяча у самарцев забил Александр Соболев. Спорт в регионе
121
5 октября 2019 17:53
Спортсменка СШОР2 завоевала золотую медаль. Спорт в регионе
203
4 октября 2019 21:51
В бассейне Самарского филиала ЦСКА прошли торжественные проводы спортсменов сборной команды Вооруженных Сил РФ в Китай для участия в VII летних Всемирных... Спорт в регионе
353
4 октября 2019 17:39
Более 100 участников проверят свои силы на дистанции 1.5 км. Спорт в регионе
378
4 октября 2019 14:35
Голами за "Крылья" отличились Бахадур Соколов, Владислав Тюрин и Дмитрий Молчанов. Спорт в регионе
385
4 октября 2019 13:24
Перед игрой в "Сочи" главный тренер нашей команды проанализировал победу в прошлом туре РПЛ и оценил предстоящего соперника. Спорт в регионе
313
4 октября 2019 12:59
Команда проведет учебно-тренировочный сбор в Эстонии с 7 по 15 октября. Спорт в регионе
308
Видео
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
355
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
313
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
504
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
514
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
691
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
511
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
258
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1283
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
907
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1155
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1337
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
765
Мероприятия