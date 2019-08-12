"Крылья Советов"-м – "Ростов"-м – 3:1
12 августа 2019 17:32
111
Первенство молодежных составов. 5 тур.
"Ростов"-м – "Крылья Советов"-м – 1:3
Голы: Молчанов, – с пенальти (0:1); Вебер, (1:1); 86 Молчанов, (1:2); 57 Тюрин, (1:3).
12 августа 2019 года. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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