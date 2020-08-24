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"Крылья Советов-2" упустили ничью в концовке матча

24 августа 2020 09:27
121
"Крылья Советов-2" упустили ничью в концовке матча
Следующий матч "Крылья Советов-2" проведут в субботу, 29 августа, в Самаре на стадионе "Металлург. 

Вторая команда "Крыльев Советов" в рамках третьего тура ОЛИМП – Первенства ПФЛ среди команд 4 группы встречалась в гостях с командой "Волга". Игра проходила в Ульяновске, на стадионе "Труд". Наша команда показала хорошую игру и до самых последних минут удерживала нули на табло, имея несколько верных моментов для взятия ворот соперника. Но в самой концовке встречи наши защитники оставили форварда "Волги" Карпухина одного перед воротами и тот без помех поразил ворота Овсянникова. Досадное поражение – 0:1.

Следующий матч "Крылья Советов-2" проведут в субботу, 29 августа, в Самаре на стадионе "Металлург. Соперником станет "Волна" (Нижегородская область). Матч начнётся в 14:00 по самарскому времени.

Фото с сайта ФК.
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