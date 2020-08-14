Иван Сергеев – игрок "Крыльев Советов"

233

Последним клубом нападающего было московское "Торпедо", в составе которого Иван Сергеев провел 64 матча и отметился 35 голами.За "Крылья Советов" Иван будет выступать под 33 номером.– Мы довольны переходом Ивана Сергеева в "Крылья". В наших рядах теперь есть забивной нападающий, который стал лучшим бомбардиром ФНЛ в прошлом сезоне. Надеюсь, что Иван нам очень поможет. Я хорошо знаком с его качествами. Когда был тренером, всегда пристально следил за нападающими. Нам нужен такой форвард. Мы окажем ему теплый прием, надеемся, что болельщики тоже обеспечат Ивану хорошую поддержку и тепло его примут. Будем ждать от него голов и максимальную помощь, чтобы "Крылья" как можно быстрее вернулись в Премьер-лигу, – сказал спортивный директор ПФК "Крылья Советов" Сергей Корниленко, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС