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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Главный тренер "Крыльев Советов" обсудит свое будущее с куратором самарского футбола

13 декабря 2019 09:39
251
Главный тренер Крыльев Советов обсудит свое будущее с куратором самарского футбола
Сам Миодраг Божович хочет продолжить работу в команде.

 Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в четверг проведет встречу с куратором самарского футбола Василиосом Зиакасом, одной из тем будет продолжение работы в команде, сообщило РИА Новости.источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Зиакас занимал должность вице-президента "Крыльев Советов", входил в состав совета директоров клуба. Божович возглавил самарскую команду в октябре 2018 года. По итогам 19 туров нынешнего сезона "Крылья Советов" набрали 18 очков и занимают 15-е, предпоследнее, место в турнирной таблице чемпионата России.

"Сегодня куратор самарского футбола Василиос Зиакас встретится с Божовичем. Скорее всего, они обсудят будущее тренера в команде. Сам Миодраг хочет продолжить работу в "Крыльях Советов", выправить ситуацию. У него еще контракт на полтора года", - сказал собеседник агентства.
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