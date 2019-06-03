Форвард БК «Самара» Данила Чикарев сыграет за сборную России в Кубке мира по баскетболу 3х3
3 июня 2019 09:51
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3 июня в Улан-Баторе, столице Монголии, стартует Кубок мира U18 по баскетболу 3х3.
По итогам отбора в состав сборной России были включены форвард БК «Самара» Данила Чикарев, а так же Александр Черевко («Зенит-Купчинский Олимп»), Владимир Соловьев «Зенит-ДЮБЛ») и Юрий Ярмухаметов (в прошедшем сезоне он выступал в чемпионате России по баскетболу 3х3).
Данила Чикарев, форвард БК «Самара»:
- Очень рад попасть в сборную — это для меня большой опыт. На сборах мы провели хорошую подготовку, поработали и над «физикой», и над тактикой, у нас грамотные тренеры и врачи, которые дали нам много нового. Надеюсь мы выиграем Кубок и не подведем Россию! Будем биться до последнего.
На предварительном этапе сборная России сыграет с командами Украины, Казахстана (3 июня), Туркменистана и Доминиканы (5 июня). Всего за титул поборются 20 сборных. Турнир продлится до 7 июня.
Данила Чикарев — один из лидеров молодежной команды БК «Самара», с которой он завоевал бронзовые медали Единой молодежной лиги ВТБ. Кроме того, в прошедшем сезоне он дебютировал и в главной команде клуба в Суперлиге. Также Чикарев является кандидатом в сборную России U18 по «классическому» баскетболу.
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