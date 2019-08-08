День физкультурника в Самаре: 30 интерактивных площадок, ночной забег и концерт группы Comedoz

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Утверждена программа проведения в Самаре всероссийского Дня физкультурника, который состоится в ближайшую субботу. На второй очереди набережной Волги (от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска) будут организованы различные интерактивные площадки, спортивные соревнования и концерт. Начало основной программы в 17:00, сообщает пресс-служба облправительства.В 9:00 стартуют всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». С 15:00 до 18:00 – фестиваль ГТО среди семейных команд. В 17:00 начинается основная программа праздника. На сцене – творческие номера и мастер-классы спортсменов, на набережной Волги – 30 бесплатных интерактивных площадок.Гости праздника смогут принять участие в спортивном квесте. Необходимо будет взять буклет, посетить определенный перечень площадок и выполнить на них задания. Среди участников квеста состоится розыгрыш абонементов в фитнес-клуб.В 20:30 на главной сцене начнется выступление музыкальной группы Comedoz.В 21:30 будет дан старт II Ночному забегу. Участники забега с налобными фонариками преодолеют вдоль самарской набережной дистанции в 5 или 10 км. Регистрация и подробности забега здесь: https://russiarunning.com/event/Nochnoyzabeg2019Русский мир5 стационарных площадок: фото-зона «походный лагерь древней Руси», исторические настольные игры, ристалище (бои на мягких мечах и щитах), ходули, площадка подвижных игрСкандинавская ходьбаМастер-классы по скандинавской (северной) ходьбе, консультации инструкторовАрмрестлингТурнир на призы ТРК «Губерния» для всех желающихСкалодромИскусственный скалодром, подходящий для новичков и профессионаловМини-гольфМастер-класс по мини-гольфу. Каждый участник получит возможность приобщиться к этому виду спортаЛазерный тирМастер-класс по стрельбе из лазерного пистолетаГотов к труду и оборонеПлощадка тестирования по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТОПолоса препятствийНадувная полоса препятствий протяженностью 16 метров.Выбираешь здоровьеПлощадка представлена Самарским областным центром медицинской профилактики. Можно протестировать свой организм, получить консультации специалиста по здоровому образу жизни.Мини-ориентирование «Лабиринт»Вид спортивного ориентирования в заданном направлении. Соревнования на небольшой территории среди искусственных препятствийДетский квестУчастники квеста - дети в возрасте до 14 лет. Каждый ребенок получает буклет с расположением площадок. После их прохождение участник получает сувенирную продукцию и сладкие призыНастольный футболДетская страна (перетягивание каната, надувные и прыжковые батуты, настольные игры, мини-футбол мягким мячом с миниатюрными воротами)Парк аттракционов (детские надувные аттракционы)Авиамодельный спортФедерация авиамодельного спорта представит выставку моделей и проведет мастер-класс по изготовлению и запуску моделей самолетовФехтованиеПоказательные выступления и мастер-класс воспитанников спортшколы СШОР №5, возможность пофехтовать с профессиональными спортсменами – призерами международных соревнованийАквагримАквагрим, индивидуально подобранный для каждого участникаШахматыБлицтурнир по шахматам и сеанс одновременной игрыКовёр единоборствМастер-класс региональных спортивных федераций по видам единоборств: айкидо, ушу, кекусинкай, капоэйра и многим другимЕздовые собакиФото-зона в стилистике народов севера, выставка собак пород сибирские хаски и маламутыВМХПоказательные выступления на велосипедах типа BMXФутбольный фристайлМастер-класс, конкурсы на технику и точность, обучение базовым трюкам по обращению с футбольным мячомБрейк дансМастер-классы по уличным танцам, обучение базовым акробатическим движениямФизика здоровьяЗанятия по лечению и профилактике плоскостопия, остеохондроза, нарушения осанки, профилактике травм в игровых видах спортаМастер – класс ВК «НОВА»Выступление волейбольного клуба «НОВА», товарищеские игры, фото и автограф-сессии«Домашний доктор»Выдача кислородных коктейлей и консультации по сохранению здоровьяСпортивный лекторийЛекторий от специалистов отдела «ЗОЖ» и психологов Самарского областного центра медицинской профилактикиСамарский спортПоказательные выступления воспитанников спортивных школ, подведомственных департаменту спорта Администрации г.о.Самара. Стенды с информацией о спортивных учреждениях города и их достижениямиПляжный футболИгры между командами, сформированными из гостей праздникаПляжный волейболИгры между командами, сформированными из гостей праздникаКиберспортСоревнования по компьютерному спортуZUMBAТанцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмовАкробатический рок-н-роллПоказательные выступления и мастер-классами Федерации акробатического рок-н-ролла