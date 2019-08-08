Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 8 августа, 15:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/08:
USD 65.09
-0.11
EUR 72.89
-0.18
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

День физкультурника в Самаре: 30 интерактивных площадок, ночной забег и концерт группы Comedoz

8 августа 2019 12:35
111
День физкультурника в Самаре: 30 интерактивных площадок, ночной забег и концерт группы Comedoz
Начало основной программы в 17:00.

Утверждена программа проведения в Самаре всероссийского Дня физкультурника, который состоится в ближайшую субботу. На второй очереди набережной Волги (от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска) будут организованы различные интерактивные площадки, спортивные соревнования и концерт. Начало основной программы в 17:00, сообщает пресс-служба облправительства.

В 9:00 стартуют всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». С 15:00 до 18:00 – фестиваль ГТО среди семейных команд. В 17:00 начинается основная программа праздника. На сцене – творческие номера и мастер-классы спортсменов, на набережной Волги – 30 бесплатных интерактивных площадок.

Гости праздника смогут принять участие в спортивном квесте. Необходимо будет взять буклет, посетить определенный перечень площадок и выполнить на них задания. Среди участников квеста состоится розыгрыш абонементов в фитнес-клуб.

В 20:30 на главной сцене начнется выступление музыкальной группы Comedoz.

В 21:30 будет дан старт II Ночному забегу. Участники забега с налобными фонариками преодолеют вдоль самарской набережной дистанции в 5 или 10 км. Регистрация и подробности забега здесь: https://russiarunning.com/event/Nochnoyzabeg2019

Перечень интерактивных площадок

Русский мир
5 стационарных площадок: фото-зона «походный лагерь древней Руси», исторические настольные игры, ристалище (бои на мягких мечах и щитах), ходули, площадка подвижных игр

Скандинавская ходьба
Мастер-классы по скандинавской (северной) ходьбе, консультации инструкторов

Армрестлинг
Турнир на призы ТРК «Губерния» для всех желающих

Скалодром
Искусственный скалодром, подходящий для новичков и профессионалов

Мини-гольф
Мастер-класс по мини-гольфу. Каждый участник получит возможность приобщиться к этому виду спорта

Лазерный тир
Мастер-класс по стрельбе из лазерного пистолета

Готов к труду и обороне
Площадка тестирования по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО

Полоса препятствий
Надувная полоса препятствий протяженностью 16 метров.

Выбираешь здоровье
Площадка представлена Самарским областным центром медицинской профилактики. Можно протестировать свой организм, получить консультации специалиста по здоровому образу жизни.

Мини-ориентирование «Лабиринт»
Вид спортивного ориентирования в заданном направлении. Соревнования на небольшой территории среди искусственных препятствий

Детский квест
Участники квеста - дети в возрасте до 14 лет. Каждый ребенок получает буклет с расположением площадок. После их прохождение участник получает сувенирную продукцию и сладкие призы

Настольный футбол
Детская страна (перетягивание каната, надувные и прыжковые батуты, настольные игры, мини-футбол мягким мячом с миниатюрными воротами)
Парк аттракционов (детские надувные аттракционы)

Авиамодельный спорт
Федерация авиамодельного спорта представит выставку моделей и проведет мастер-класс по изготовлению и запуску моделей самолетов

Фехтование
Показательные выступления и мастер-класс воспитанников спортшколы СШОР №5, возможность пофехтовать с профессиональными спортсменами – призерами международных соревнований

Аквагрим
Аквагрим, индивидуально подобранный для каждого участника

Шахматы
Блицтурнир по шахматам и сеанс одновременной игры

Ковёр единоборств
Мастер-класс региональных спортивных федераций по видам единоборств: айкидо, ушу, кекусинкай, капоэйра и многим другим

Ездовые собаки
Фото-зона в стилистике народов севера, выставка собак пород сибирские хаски и маламуты

ВМХ
Показательные выступления на велосипедах типа BMX

Футбольный фристайл
Мастер-класс, конкурсы на технику и точность, обучение базовым трюкам по обращению с футбольным мячом

Брейк данс
Мастер-классы по уличным танцам, обучение базовым акробатическим движениям

Физика здоровья
Занятия по лечению и профилактике плоскостопия, остеохондроза, нарушения осанки, профилактике травм в игровых видах спорта

Мастер – класс ВК «НОВА»
Выступление волейбольного клуба «НОВА», товарищеские игры, фото и автограф-сессии

«Домашний доктор»
Выдача кислородных коктейлей и консультации по сохранению здоровья

Спортивный лекторий
Лекторий от специалистов отдела «ЗОЖ» и психологов Самарского областного центра медицинской профилактики

Самарский спорт
Показательные выступления воспитанников спортивных школ, подведомственных департаменту спорта Администрации г.о.Самара. Стенды с информацией о спортивных учреждениях города и их достижениями

Пляжный футбол
Игры между командами, сформированными из гостей праздника

Пляжный волейбол
Игры между командами, сформированными из гостей праздника

Киберспорт
Соревнования по компьютерному спорту

ZUMBA
Танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов

Акробатический рок-н-ролл
Показательные выступления и мастер-классами Федерации акробатического рок-н-ролла
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1289
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1100
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1401
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8306
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8754
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8471
Весь список
Спорт в регионе
8 августа 2019  12:56
Крылья Советов оштрафовали на 100 тысяч
«Крылья Советов» оштрафовали на 100 тысяч
Команда получила 5 желтых карточек во время матча. Спорт в регионе
100
8 августа 2019  12:35
День физкультурника в Самаре: 30 интерактивных площадок, ночной забег и концерт группы Comedoz
День физкультурника в Самаре: 30 интерактивных площадок, ночной забег и концерт группы Comedoz
Начало основной программы в 17:00. Спорт в регионе
111
8 августа 2019  11:44
В Самаре пройдёт международный турнир по футболу Кубок Дружбы - 2019 среди мальчиков
В Самаре пройдёт международный турнир по футболу «Кубок Дружбы - 2019» среди мальчиков
Гостями турнира станут коллективы из городов Уральск (Казахстан) и Владимир. Спорт в регионе
122
7 августа 2019  23:37
Виктория провела 4 поединка, из которых выиграла три — над соперницами из Турции, Туниса и Казахстана.
Виктория Ерёмина — серебряный призер первенства мира по тхэквондо среди кадетов
Виктория провела 4 поединка, из которых выиграла три — над соперницами из Турции, Туниса и Казахстана.  Спорт в регионе
282
7 августа 2019  19:22
Соревнования проводятся с целью повышения профессионального мастерства работников противопожарной службы Самарской области.
В Самарской области пройдут соревнования по пожарно-прикладному спорту
Соревнования проводятся с целью повышения профессионального мастерства работников противопожарной службы Самарской области.  Спорт в регионе
299
7 августа 2019  15:39
Регистрация команд уже началась.
Главное событие баскетбольного лета - юбилейный турнир Samara Open
Регистрация команд уже началась.  Спорт в регионе
312
7 августа 2019  15:15
Ряд вопросов от депутатов касался спортивных результатов "Крыльев Советов", игры команды, усиления состава.
Самарские депутаты обсудили с руководством "Крыльев Советов" перспективы развития клуба
Ряд вопросов от депутатов касался спортивных результатов "Крыльев Советов", игры команды, усиления состава.  Спорт в регионе
1100
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
396
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
748
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
471
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
592
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
520
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
429
Весь список

Фоторепортажи
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
152
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
502
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
840
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
833
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
764
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
952
Весь список

Мероприятия
День физкультурника в Самаре: 30 интерактивных площадок, ночной забег и концерт
В Струковском парке Самары прошел Архитектурный фестиваль
В Самарской области пройдут соревнования по пожарно-прикладному спорту
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные