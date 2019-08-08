День физкультурника в Самаре: 30 интерактивных площадок, ночной забег и концерт группы Comedoz
8 августа 2019 12:35
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Утверждена программа проведения в Самаре всероссийского Дня физкультурника, который состоится в ближайшую субботу. На второй очереди набережной Волги (от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска) будут организованы различные интерактивные площадки, спортивные соревнования и концерт. Начало основной программы в 17:00, сообщает пресс-служба облправительства.
В 9:00 стартуют всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». С 15:00 до 18:00 – фестиваль ГТО среди семейных команд. В 17:00 начинается основная программа праздника. На сцене – творческие номера и мастер-классы спортсменов, на набережной Волги – 30 бесплатных интерактивных площадок.
Гости праздника смогут принять участие в спортивном квесте. Необходимо будет взять буклет, посетить определенный перечень площадок и выполнить на них задания. Среди участников квеста состоится розыгрыш абонементов в фитнес-клуб.
В 20:30 на главной сцене начнется выступление музыкальной группы Comedoz.
В 21:30 будет дан старт II Ночному забегу. Участники забега с налобными фонариками преодолеют вдоль самарской набережной дистанции в 5 или 10 км. Регистрация и подробности забега здесь: https://russiarunning.com/event/Nochnoyzabeg2019
Перечень интерактивных площадок
Русский мир
5 стационарных площадок: фото-зона «походный лагерь древней Руси», исторические настольные игры, ристалище (бои на мягких мечах и щитах), ходули, площадка подвижных игр
Скандинавская ходьба
Мастер-классы по скандинавской (северной) ходьбе, консультации инструкторов
Армрестлинг
Турнир на призы ТРК «Губерния» для всех желающих
Скалодром
Искусственный скалодром, подходящий для новичков и профессионалов
Мини-гольф
Мастер-класс по мини-гольфу. Каждый участник получит возможность приобщиться к этому виду спорта
Лазерный тир
Мастер-класс по стрельбе из лазерного пистолета
Готов к труду и обороне
Площадка тестирования по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
Полоса препятствий
Надувная полоса препятствий протяженностью 16 метров.
Выбираешь здоровье
Площадка представлена Самарским областным центром медицинской профилактики. Можно протестировать свой организм, получить консультации специалиста по здоровому образу жизни.
Мини-ориентирование «Лабиринт»
Вид спортивного ориентирования в заданном направлении. Соревнования на небольшой территории среди искусственных препятствий
Детский квест
Участники квеста - дети в возрасте до 14 лет. Каждый ребенок получает буклет с расположением площадок. После их прохождение участник получает сувенирную продукцию и сладкие призы
Настольный футбол
Детская страна (перетягивание каната, надувные и прыжковые батуты, настольные игры, мини-футбол мягким мячом с миниатюрными воротами)
Парк аттракционов (детские надувные аттракционы)
Авиамодельный спорт
Федерация авиамодельного спорта представит выставку моделей и проведет мастер-класс по изготовлению и запуску моделей самолетов
Фехтование
Показательные выступления и мастер-класс воспитанников спортшколы СШОР №5, возможность пофехтовать с профессиональными спортсменами – призерами международных соревнований
Аквагрим
Аквагрим, индивидуально подобранный для каждого участника
Шахматы
Блицтурнир по шахматам и сеанс одновременной игры
Ковёр единоборств
Мастер-класс региональных спортивных федераций по видам единоборств: айкидо, ушу, кекусинкай, капоэйра и многим другим
Ездовые собаки
Фото-зона в стилистике народов севера, выставка собак пород сибирские хаски и маламуты
ВМХ
Показательные выступления на велосипедах типа BMX
Футбольный фристайл
Мастер-класс, конкурсы на технику и точность, обучение базовым трюкам по обращению с футбольным мячом
Брейк данс
Мастер-классы по уличным танцам, обучение базовым акробатическим движениям
Физика здоровья
Занятия по лечению и профилактике плоскостопия, остеохондроза, нарушения осанки, профилактике травм в игровых видах спорта
Мастер – класс ВК «НОВА»
Выступление волейбольного клуба «НОВА», товарищеские игры, фото и автограф-сессии
«Домашний доктор»
Выдача кислородных коктейлей и консультации по сохранению здоровья
Спортивный лекторий
Лекторий от специалистов отдела «ЗОЖ» и психологов Самарского областного центра медицинской профилактики
Самарский спорт
Показательные выступления воспитанников спортивных школ, подведомственных департаменту спорта Администрации г.о.Самара. Стенды с информацией о спортивных учреждениях города и их достижениями
Пляжный футбол
Игры между командами, сформированными из гостей праздника
Пляжный волейбол
Игры между командами, сформированными из гостей праздника
Киберспорт
Соревнования по компьютерному спорту
ZUMBA
Танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов
Акробатический рок-н-ролл
Показательные выступления и мастер-классами Федерации акробатического рок-н-ролла
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