День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО

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Сегодня, 9 августа, около «Самара Арены» свой праздник отметили любители спорта. На Последней миле около стадиона «Самара Арена» с 13:00 до 16:00 была организована спортивно-интерактивная зона (район инклюзивного парка). Гостей порадовали выставка спортивных автомобилей и мотоциклов, современного спортивного оборудования и снаряжения, демонстрация лучших работ конкурса детских рисунков «Спорт глазами детей».Эпидобстановка последних месяцев внесла свои коррективы, и народу было меньше, чем в прошлые годы, но на активности участнников это не отразилось.Вниманию зрителей были представлены показательные выступления по авиамодельному и автомодельному спорту, уличной гимнастике (воркаут), роллерспорту, вело-триалу ВМХ, футбольному фристайлу. Для всех желающих работали интерактивные площадки лазерный тир, мини-гольф, скалодром, ГТО.Фото: Дильдина Светлана