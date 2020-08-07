Чемпионат по автомодельному спорту пройдет в Тольятти 8-9 августа 2020

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События последних нескольких месяцев выбили автопилотов всего мира из привычной колеи. Но теперь на гоночных трассах планеты начинается самая «движуха». Автомодельный спорт не исключение.Одним из самых масштабных и ожидаемых событий лета этого года станет гонка чемпионата «Russian RC 2020», где будут разыграны море наград и Гран-при конфедерации (МКМС).Осталось меньше месяца до этого знакового спортивного события в мире российского и не только модельного спорта.Уже изъявили свое желание участвовать в чемпионате пилоты из городов: Санкт-Петербург, Москва, Пенза, Самара, Новороссийск. Хозяева автодрома – сборная Тольятти – неизменно остаются самой многочисленной командой, выступающей во всех классах. А их и в этом году традиционно немало: ТС5, TC8open, GT10, F1/10, TC10open, TC10junior.На одном автодроме встретятся как звезды гонок, так и начинающие пилоты.Чемпионат проводится при поддержке «Федерации автомодельного спорта Самарской области».ВХОД СВОБОДНЫЙ.6+