Баскетбольная «Самара» стала победителем предсезонного Кубка памяти Генриха Приматова

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Участие в турнире приняли команды Суперлиги-1: «Самара», «Купол-Родники» (Ижевск) и «Уралмаш» (Екатеринбург).Победителями турнира стали хозяева: самарцы последовательно переиграли «Купол-Родники» (98:79) и «Уралмаш» (81:65). Еще в одном матче ижевчане были сильнее уральцев — 78:71.Индивидуальными наградами по итогам Кубка были отмечены Максим Числов (лучший игрок турнира в составе «Купола-Родники»), Максим Кривошеев (лучший игрок турнира в составе «Уралмаша») и Евгений Войтюк (лучший игрок турнира в составе «Самары»). MVP турнира признан капитан «Самары» Антон Глазунов.Этот турнир стал для команд последним этапом подготовки к новому сезону в Суперлиге-1: первые матчи здесь будут сыграны уже 11 октября. «Самара» в этот день в «МТЛ Арене» примет МБА.