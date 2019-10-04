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Баскетбольная «Самара» стала победителем предсезонного Кубка памяти Генриха Приматова

4 октября 2019 09:45
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Баскетбольная Самара стала победителем предсезонного Кубка памяти Генриха Приматова
С 1 по 3 октября в Самаре проходил традиционный, 14-й по счету, Кубок памяти Заслуженного тренера СССР Генриха Приматова.

Участие в турнире приняли команды Суперлиги-1: «Самара», «Купол-Родники» (Ижевск) и «Уралмаш» (Екатеринбург).
Победителями турнира стали хозяева: самарцы последовательно переиграли «Купол-Родники» (98:79) и «Уралмаш» (81:65). Еще в одном матче ижевчане были сильнее уральцев — 78:71.

Индивидуальными наградами по итогам Кубка были отмечены Максим Числов (лучший игрок турнира в составе «Купола-Родники»), Максим Кривошеев (лучший игрок турнира в составе «Уралмаша») и Евгений Войтюк (лучший игрок турнира в составе «Самары»). MVP турнира признан капитан «Самары» Антон Глазунов.

Этот турнир стал для команд последним этапом подготовки к новому сезону в Суперлиге-1: первые матчи здесь будут сыграны уже 11 октября. «Самара» в этот день в «МТЛ Арене» примет МБА.
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