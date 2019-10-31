Баскетбольная «Самара» с победы начала выступление в Кубке России

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30 октября в первом матче 1/8 финала Кубка России «Самара» на своей площадке разгромила «Уфимец» — 89:59.Только в самом начале встречи уфимцы имели преимущество в счете. Но стоило Игорю Смыгину дважды подряд забить издали — и «Самара» перехватила инициативу. И больше, по сути, ее и не упускала.Уже к концу первого периода самарцы вели 10 очков (25:15), во втором увеличили разницу до «+16», а после большого перерыва попросту добили соперника.При этом «Самара» вынуждена была провести матч без двух игроков основного состава: Александр Савенков восстанавливается после небольшой травмы, а Байден Джаксен не может играть в Кубке по регламенту турнира.Итоговая разница в счете (89:59) снимает практически все вопросы об исходе противостояния. Самыми результативными в составе самарцев стали Максим Дыбовский (17 очков) и Александр Лавников (16 очков).13 ноября команды проведут в Уфе второй матч. Четвертьфиналист определится по сумме двух матчей.Следующие свои матчи «Самара» проведет в рамках Суперлиги — в Новосибирске и Сургуте. В родном городе она теперь сыграет только 18 и 21 ноября.