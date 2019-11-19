Баскетбольная «Самара» продолжает побеждать!

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Вернувшись после серии выездных матчей домой, «Самара» 18 ноября в «МТЛ Арене» в матче чемпионата Суперлиги переиграла «Урал» — 86:63.Первая половина матча прошла в равной борьбе. Более того, в самом начале игры «Урал» убежал в отрыв (5:16). Но самарцы выровняли ситуацию и на большой перерыв благодаря точному трехочковому Владимира Пичкурова ушли лидерами, 39:36.В третьем периоде наша команда набрала ход. Больше пяти минут не давая сопернику набрать очки, «Самара» получила 12-очковый задел — 62:50. Попытки уральцев сократить отставание в заключительном периоде разбивались о хладнокровие Байдена Джаксена и Антона Глазунова, точно бивших издали. В концовку самарцы входили с солидным заделом — 77:58 за три минуты до сирены. И за оставшееся время его только увеличили.86:63 — очередная, седьмая подряд в чемпионате, победа «Самары». Самыми результативными в составе команды стали Байден Джаксен (15 очков), Владимир Пичкуров (13) и Антон Глазунов (12 очков).Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:- Поначалу мы не забивали свои мячи, мячи простые, несколько раз просто не попали из-под кольца. Это выбивает из колеи, игроки начинают в себе сомневаться. Конечно, мы настраивались, у нас был большой перерыв в домашних матчах — и, наверное, чуть перегорели от желания проявить себя перед своими зрителями. Но вторая половина все показала: и лидеры забили свои очки, и те игроки, которые выходили со скамейки, помогли. От этого и результат.«Самара» единолично возглавляет турнирную таблицу Суперлиги.Уже в четверг, 21 ноября, команда вновь сыграет на родном паркете: против «Руны-Баскет» (начало — в 19:00).