Я нашел ошибку
Главные новости: 
Баскетбольная Самара продолжает побеждать!
Баскетбольная «Самара» продолжает побеждать!
Запущен портал-агрегатор Госрасходы
Запущен портал-агрегатор «Госрасходы»
В Самарской области пресекли хищение нефти
В Самарской области пресекли хищение нефти
Россия пропустит конкурс «Мисс Вселенная» в США из-за проблем с визами
В Самаре устраняли крупную утечку холодной воды на ул. Гагарина
В Самаре устраняли крупную утечку холодной воды на ул. Гагарина
Школьники Самарской области смогут проверить уровень знаний и подготовиться к олимпиадам бесплатно онлайн
Школьники Самарской области смогут проверить уровень знаний и подготовиться к олимпиадам бесплатно онлайн
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию
сегодня  Вторник, 19 ноября, 10:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/11:
USD 63.75
-0.14
EUR 70.53
0.12
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетбольная «Самара» продолжает побеждать!

19 ноября 2019 10:10
5
Баскетбольная Самара продолжает побеждать!
Наша команда единолично возглавляет турнирную таблицу Суперлиги.

Вернувшись после серии выездных матчей домой, «Самара» 18 ноября в «МТЛ Арене» в матче чемпионата Суперлиги переиграла «Урал» — 86:63.

Первая половина матча прошла в равной борьбе. Более того, в самом начале игры «Урал» убежал в отрыв (5:16). Но самарцы выровняли ситуацию и на большой перерыв благодаря точному трехочковому Владимира Пичкурова ушли лидерами, 39:36.
В третьем периоде наша команда набрала ход. Больше пяти минут не давая сопернику набрать очки, «Самара» получила 12-очковый задел — 62:50. Попытки уральцев сократить отставание в заключительном периоде разбивались о хладнокровие Байдена Джаксена и Антона Глазунова, точно бивших издали. В концовку самарцы входили с солидным заделом — 77:58 за три минуты до сирены. И за оставшееся время его только увеличили.
86:63 — очередная, седьмая подряд в чемпионате, победа «Самары». Самыми результативными в составе команды стали Байден Джаксен (15 очков), Владимир Пичкуров (13) и Антон Глазунов (12 очков).

Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:
- Поначалу мы не забивали свои мячи, мячи простые, несколько раз просто не попали из-под кольца. Это выбивает из колеи, игроки начинают в себе сомневаться. Конечно, мы настраивались, у нас был большой перерыв в домашних матчах — и, наверное, чуть перегорели от желания проявить себя перед своими зрителями. Но вторая половина все показала: и лидеры забили свои очки, и те игроки, которые выходили со скамейки, помогли. От этого и результат.

«Самара» единолично возглавляет турнирную таблицу Суперлиги.
Уже в четверг, 21 ноября, команда вновь сыграет на родном паркете: против «Руны-Баскет» (начало — в 19:00).
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1658
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1423
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1689
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8672
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9077
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8812
Весь список
Спорт в регионе
19 ноября 2019  10:10
Баскетбольная Самара продолжает побеждать!
Баскетбольная «Самара» продолжает побеждать!
Наша команда единолично возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. Спорт в регионе
5
18 ноября 2019  19:37
Этот результат позволил спортсменке войти в состав сборной России.
На первенстве России по дзюдо тольяттинка София Редькина выиграла бронзу
Этот результат позволил спортсменке войти в состав сборной России.  Спорт в регионе
250
18 ноября 2019  17:55
В субботу в «МТЛ Арене» состоялись финальные бои чемпионата России по боксу, проходившего в Самаре с 9 по 16 ноября.
Федерация бокса России отметила высокий уровень организации чемпионата в Самаре
В субботу в «МТЛ Арене» состоялись финальные бои чемпионата России по боксу, проходившего в Самаре с 9 по 16 ноября.   Спорт в регионе
283
18 ноября 2019  17:13
В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из 16 регионов страны. Команду Самарской области представляли 4 пловца.
Самарские пловцы выиграли 13 медалей первенства России по плаванию (спорт слепых)
В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из 16 регионов страны. Команду Самарской области представляли 4 пловца.   Спорт в регионе
281
18 ноября 2019  13:22
Самарские керлингисты - бронзовые призеры первенства России
Самарские керлингисты - бронзовые призеры первенства России
В Сочи состоялось первенство России по кёрлингу среди юношей до 19 лет.  Спорт в регионе
223
18 ноября 2019  13:06
Самарские ушуисты завоевали 14 медалей на всероссийских соревнованиях
Самарские ушуисты завоевали 14 медалей на всероссийских соревнованиях
В командном зачете во Всероссийском турнире самарские спортсмены заняли 12 место.в. Спорт в регионе
247
18 ноября 2019  11:25
В Самаре пройдет конференция по развитию массовой физической активности населения
В Самаре пройдет конференция по развитию массовой физической активности населения
Эксперты проблемы подготовки компетентных специалистов. Спорт в регионе
217
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
261
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
262
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
532
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
679
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
496
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
367
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
481
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1550
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2143
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1458
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1757
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1937
Весь список

Мероприятия
Спецназ России и Узбекистана провел совместную операцию в тылу противника на учении под Самарой
Самарцев приглашают на межнациональный городской праздник «Народы Самары - единая семья»
В СОУНБ в галерее «Новое пространство» открывается выставка «Приоритеты»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные