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Баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение в сезоне

22 ноября 2019 09:35
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Баскетбольная Самара потерпела первое поражение в сезоне
При этом команда сохранила за собой место на вершине таблицы.

21 ноября в матче с дебютантом Суперлиги-1, столичной «Руной-Баскет», «Самара» потерпела первое поражение в сезоне — 86:97.

Самарцы неплохо начали матч, повели 14:8 — но москвичи быстро перестроили игру и к концу первого периода уже лидировали. А к большому перерыву преимущество «Руны-Баскет» стало двузначным (30:41).
Все попытки «Самара» переломить ход матча оказались безуспешны. Пару раз она сокращала отставание до 4-6 очков — но москвичи неизменно отвечали новым рывком.
86:97 — первое в сезоне поражение «Самары». Самыми результативными в ее составе стали Владимир Пичкуров (23 очка), Антон Глазунов (19 очков) и Александр Лавников (17 очков).

Владимир Пичкуров, защитник «Самары»:
- В первую очередь, не получилась у нас, конечно, защита — мы пропустили 97 очков, не справились с подборов, не удержали лидеров соперника. В нападении мы сыграли еще более-менее — забили 86 очков. А вот защита, конечно, провал... Не скажу, что была какая-то недооценка соперника: там и два сильных легионера, и опытные ребята, сильный тренер. И поражение пойдет нам в зачет: мы проведем работу над ошибками, а ошибок у нас достаточно много — и, надеюсь, исправим их, постараемся в следующих матчах допускать их как можно меньше.

Несмотря на поражение, «Самара», которая начала сезон в Суперлиге с семи побед подряд, сохранила за собой место на вершине таблицы.
Теперь команду ждет сложный выезд на Дальний Восток — в Южно-Сахалинск и Владивосток. В Самаре она сыграет теперь только 10 декабря, когда примет «Темп-СУМЗ-УГМК».

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