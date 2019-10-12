Баскетбольная «Самара» начала сезон в Суперлиге домашней победой

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Самарцы повели в счете с первой же минуты. И ни разу не дали москвичам выйти вперед.Если поначалу главная угроза защите москвичей от самарских «больших» (Александр Савенков и Алексей Нестеров заработали первые 9 очков команды), то к середине стартового периода в дело включились и Антон Глазунов с Владимиром Пичкуровым.Несколько раз по ходу матча разница в счете достигала 17 очков в пользу «Самары». При этом окончательно все вопросы об исходе поединка хозяева сняли лишь незадолго до финальной сирены.76:64 — непростая, но от того не менее ценная победа «Самары». Самыми результативными в ее составе стали Антон Глазунов и Байден Джаксен, набравшие по 13 очков.Особенным этот матч стал сразу для двоих игроков «Самары»: Владимир Пичкуров провел свою сотую игру в составе команды, а 19-летний Семен Шевкопляс, воспитанник тольяттинского баскетбола — только первую.Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:- Наверное, нам чуть помешало то, что это первый официальный матч, матч перед своими зрителями, пришел почти полный зал. Где-то присутствовала скованность, но в целом была неплохая игра. Для начала чемпионата это нормально. Мы играли с перепадами. При разнице в «+17» мы должны были почувствовать легкость, но соперник не дал нам добиться более благоприятной разницы. Поэтому мы где-то засомневались, где-то плохо сыграли против прессинга, где-то передержали... Но победа есть победа — это самое главное.Следующий матч «Самара» проведет уже в понедельник, 14 октября: в «МТЛ Арене» она сыграет с «Химками-Подмосковье» (начало — в 19:00).