Баскетбольная «Самара» начала сезон в Суперлиге домашней победой
12 октября 2019 10:33
80
Самарцы повели в счете с первой же минуты. И ни разу не дали москвичам выйти вперед.
Если поначалу главная угроза защите москвичей от самарских «больших» (Александр Савенков и Алексей Нестеров заработали первые 9 очков команды), то к середине стартового периода в дело включились и Антон Глазунов с Владимиром Пичкуровым.
Несколько раз по ходу матча разница в счете достигала 17 очков в пользу «Самары». При этом окончательно все вопросы об исходе поединка хозяева сняли лишь незадолго до финальной сирены.
76:64 — непростая, но от того не менее ценная победа «Самары». Самыми результативными в ее составе стали Антон Глазунов и Байден Джаксен, набравшие по 13 очков.
Особенным этот матч стал сразу для двоих игроков «Самары»: Владимир Пичкуров провел свою сотую игру в составе команды, а 19-летний Семен Шевкопляс, воспитанник тольяттинского баскетбола — только первую.
Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:
- Наверное, нам чуть помешало то, что это первый официальный матч, матч перед своими зрителями, пришел почти полный зал. Где-то присутствовала скованность, но в целом была неплохая игра. Для начала чемпионата это нормально. Мы играли с перепадами. При разнице в «+17» мы должны были почувствовать легкость, но соперник не дал нам добиться более благоприятной разницы. Поэтому мы где-то засомневались, где-то плохо сыграли против прессинга, где-то передержали... Но победа есть победа — это самое главное.
Следующий матч «Самара» проведет уже в понедельник, 14 октября: в «МТЛ Арене» она сыграет с «Химками-Подмосковье» (начало — в 19:00).
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1511
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1281
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1579
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8510
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8956
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8643
Спорт в регионе
12 октября 2019 10:56
Площадка построена в рамках проекта "Спорт - норма жизни". Спорт в регионе
61
12 октября 2019 10:33
11 октября в матче открытия нового сезона Суперлиги «Самара» переиграла столичную МБА — 76:64. Спорт в регионе
80
11 октября 2019 19:40
Форум собрал более 3000 тысяч участников. Спорт в регионе
260
10 октября 2019 21:11
Владимир Путин пояснил, что и Россия, и её спортсмены заинтересованы в том, чтобы все недочёты, которые связаны с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом. Спорт в регионе
297
10 октября 2019 20:04
Немецкая машина укрепляет газон особыми нитями. Спорт в регионе
306
10 октября 2019 19:50
В СО проект "Стань чемпионом" по спортивному тестированию детей стартовал в феврале этого года. На сегодня спортивное тестирование бесплатно прошли... Спорт в регионе
303
10 октября 2019 16:23
Домашними матчами 11 и 14 октября «Самара» начнет защиту титула чемпионов Суперлиги. Спорт в регионе
306
Видео
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
309
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
583
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
483
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
400
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
673
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
680
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
933
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1433
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1035
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1287
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1479
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
917
Мероприятия