Баскетболисты «Самары» завершили январь очередной победой

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31 января баскетболисты «Самары» одержали очередную, пятую подряд, победу в чемпионате Суперлиги: со счетом 82:64 они переиграли ижевский «Купол-Родники».Уже по ходу второй четверти самарцы добились преимущества почти в 20 очков — 55:37 к большому перерыву. И хотя затем не обошлось без провалов в игре нашей команды, реальных шансов спасти матч у ижевчан так и не было.82:64 — победа, благодаря которой «Самара» удерживает лидерство в Суперлиге. Самыми результативными в ее составе стали Владимир Пичкуров (17 очков) и Антон Глазунов (15 очков).Следующие матчи «Самара» проведет на следующей неделе: 6 февраля в «МТЛ Арене» она примет «Новосибирск» (начало — в 19:00), 9-го — «Университет-Югру» (начало — в 18:00).