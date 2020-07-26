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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Андрей Талалаев покидает "Крылья Советов"

26 июля 2020 11:20
167
Андрей Талалаев покидает Крылья Советов
Он переходит работать в другой клуб. Команда продолжит подготовку к новому сезону по намеченному ранее графику. 

Российский специалист Андрей Талалаев принял решение покинуть пост главного тренера "Крыльев Советов" в связи с переходом в другой клуб. 25 июля он известил об этом руководство самарского клуба. Команда продолжит подготовку к новому сезону по намеченному ранее графику. В воскресенье футболисты отправятся в Москву, где пройдут медосмотр, а затем разместятся на футбольной базе в Кратово. Руководить командой будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус. После принятия решения Андрей Талалаев дал свой комментарий www.KC-CAMAPA.ru:

- Как я говорил ранее, нисколько не жалею о решении возглавить "Крылья Советов" за 6 туров до окончания Чемпионата. Я благодарен руководству клуба и лично Александру Фетисову за оказанное доверие в такой сложный момент. Отдельно хочу поблагодарить футболистов за профессионализм и за то, что они быстро приняли мои новые требования. Нам с тренерским штабом удалось встряхнуть команду, перестроить тактические схемы и сделать так, чтобы команда показывала свои лучшие качества на поле. Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все от нее возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус. Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков. За короткое время я понял, как здесь любят футбол и сколько в городе неравнодушных к "Крыльям" людей. "Крылья" однозначно должны выступать в Премьер-лиге. У клуба для этого есть вся инфраструктура. Я не сомневаюсь, что "Крыльям" по силам решить задачу по возвращению в РПЛ за один сезон. Хочу пожелать всем удачи
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