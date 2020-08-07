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9 августа около стадиона «Самара Арена» будет организована спортивная зона
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9 августа около стадиона «Самара Арена» будет организована спортивная зона

7 августа 2020 16:00
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В воскресенье на Последней миле около стадиона «Самара Арена» с 13:00 до 16:00 будет организована спортивно-интерактивная зона (район инклюзивного парка).
В предстоящие выходные в Самарской области будет отмечаться Всероссийский день физкультурника. В рамках мероприятия в регионе состоятся онлайн-соревнования, а в каждом муниципалитете пройдут спортивные мероприятия для жителей. В Самаре площадка Дня физкультурника будет организована рядом со стадионом «Самара Арена».

В воскресенье на Последней миле около стадиона «Самара Арена» с 13:00 до 16:00 будет организована спортивно-интерактивная зона (район инклюзивного парка). Здесь будет представлена выставка спортивных автомобилей и мотоциклов, современного спортивного оборудования и снаряжения, демонстрация лучших работ конкурса детских рисунков «Спорт глазами детей».

Состоятся показательные выступления по авиамодельному и автомодельному спорту, уличной гимнастике (воркаут), роллерспорту, вело-триалу ВМХ, футбольному фристайлу. Будут работать интерактивные площадки лазерный тир, мини-гольф, скалодром, ГТО.

Напомним, в субботу, 8 августа, для жителей Самарской области на сайте www.chessking.com состоится турнир по шахматам. На следующий день, 9 августа, на интернет-портале www.playok.com стартует онлайн – турнир по шашкам. Участие бесплатное. Победители получат медали, дипломы и памятные призы, передает пресс-служба минспорта СО. 
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