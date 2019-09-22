Женская баскетбольная «Самара» сыграет в плей-офф Кубка России

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В субботу, 21 сентября, в Красноярске завершился предварительный этап Кубка России по баскетболу среди женских команд.Единственную путевку в 1/8 финала в рамках группового турнира разыграли «Юность» (Пензенская обл.), «Спартак-2» (Московская обл.), «Шахты» (Шахты), «Енисей-2» (Красноярск) и наша «Самара».Победителем турнира стала «Самара»: команда под руководством Виктора Курильчука добилась крупных побед во всех четырех своих матчах, последовательно переиграв «Спартак-2» (69:26), «Шахты» (72:33), «Юность» (72:42) и «Енисей-2» (77:53).Самыми результативными в составе «Самары» стали Ирина Киселева (в среднем за матч она набирала 14 очков и делала 11,3 подбора), Яна Митрофанова (11,3 очка и 7 подборов) и Ирина Архипова (10,8 очка в среднем за игру).Виктор Курильчук, главный тренер женской команды БК «Самара»:- Результатом, конечно, доволен. А вот по игре мы увидели много проблем, нам стало понятно, над чем еще нужно работать. Все-таки это первые наши матчи в сезоне. Но уже радует, что команда способна добиться результата под давлением. Большего можно ждать практически от всей команды. На своем уровне сыграли Ирина Киселева и Яна Митрофанова, это видно и по статистике, остальным же нужно еще добавлять в различных компонентах – кому в защите, кому в нападении. Может быть, не хватало «физики», мы пока не готовы играть сорок минут – в Красноярске мы играли короткой ротацией. Но в целом игрой я доволен. МБА? Это соперник совершенно другого уровня чем те, что были у нас в Красноярске, одна из сильнейших команд страны, четвертая в прошлом сезоне в Премьер-лиге. Бой мы ей дадим – а там уже будет видно.В 1/8 финала Кубка «Самара» 26 сентября на площадке СК СамГТУ (ул. Лукачева, 27) сыграет со столичной МБА, выступающей в Премьер-лиге и Еврокубке. Начало матча – в 17:00.