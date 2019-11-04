Женская баскетбольная «Самара» начала сезон в Суперлиге-2 с двух побед
4 ноября 2019 10:58
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2-3 ноября женская команда БК «Самара» провела первые матчи в чемпионате Суперлиги-2: на паркете СК СамГТУ она сыграла с «Динамо-Энергией» (Иваново) и добилась двух непростых побед — 72:65 и 65:52.
По ходу первого матча «Самара» уступала гостям 15 очков, но сумела их нагнать и даже избежать лишних нервов в концовке — 72:65. Самымии результативными стали опытные Ирина Киселева (17 очков) и Яна Митрофанова (12 очков).
Во втором матче самарская команда с самого начала вела в счете, временами отрываясь на 12-15 очков. И хотя гости каждый раз возвращались в игру, окончательно переломить ситуацию им не удавалось — 65:52 в пользу «Самары». Вновь результативнее всех сыграли Ирина Киселева (19 очков) и Яна Митрофанова (11 очков и 12 подборов), а также Екатерина Сафонова (11 очков).
Следующие матчи «Самара» вновь проведет на своей площадке: 6-7 ноября она сыграет со «Спартаком-2» из Ногинска. Матчи пройдут в СК СамГТУ, начало — в 17:00.
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