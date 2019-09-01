Юноши "Крыльев Советов" получили золотые награды Первенства России
1 сентября 2019 09:56
199
В последней для себя игре на турнире "Крылья Советов" встречались с нижегородским ДЮСШ-НН, встреча завершилась ничейным результатом 1:1.
"Крылья" с первых минут взяли игру под свой контроль и имели ряд опасных подходов к воротам, и один из таких моментов завершился результативным действием нашей команды, "Крылья" открыли счёт и доиграли первый тайм под своим преимуществом. Во втором тайме игра пошла на встречных курсах и гостям из Нижнего Новгорода удалось сравнять счёт с пенальти. За оставшееся в матче время счёт не изменился и "Крылья Советов" завершили турнир ничьей, которая никаким образом не могла помешать им завоевать золотые медали и путевку на финальный турнир Первенства России, сообщается на сайте ФК.
Победители турниры – "Крылья Советов" (Самара)
Лучший вратарь турнира – Данила Бельтюков ("Крылья Советов")
Лучший защитник – Артём Шмыков ("Нижний Новгород")
Лучший полузащитник – Олег Волков (ДЮСШ-НН)
Лучший нападающий – Аристарх Мосин ("Зенит-Ижевск")
Президент областной Федерации футбола Афанасьев Владимир Иванович после церемонии награждения поделился итогами проведения турнира:
– В первую очередь расскажу, как этот турнир оказался в Самаре. У нас есть ряд городов, которые подают свои заявки на проведение этого финального турнира, объективно подходим к этому вопросу, выбираем лучшую футбольную базу – Самара, это футбольный город, поэтому мы предоставили возможность провести здесь финальный турнир, всё было организовано очень хорошо, на высоком организационном и спортивном уровне, футболистам понравилось, что они недалеко жили от стадиона, хочу поблагодарить хозяев за проделанную работу. "Крылья Советов" заняли первое место и надеемся, что в финале они достойно выступят, и безусловно любой болельщик, любой тренер ждет от победителя этого турнира дальнейшего успешного выступления, шансы у команды хорошие.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1378
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1177
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1461
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8345
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8793
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8502
Спорт в регионе
1 сентября 2019 09:56
31 августа завершился финал Первенства России среди команд зоны "Приволжье". Спорт в регионе
199
31 августа 2019 22:55
Сегодня наша команда при активной поддержке почти полных трибун уступила московскому "Спартаку" - 3:5. Спорт в регионе
270
30 августа 2019 23:23
Хорошие моменты были у обеих команд. Спорт в регионе
1314
30 августа 2019 23:06
Лучший игрок матча - Сергей Рыжиков. Спорт в регионе
491
30 августа 2019 20:45
Впечатлениями от Samara Ope поделились советский и российский баскетбольный тренер, заслуженный тренер СССР, Казахской ССР и России Сергей Зозулин и... Спорт в регионе
481
30 августа 2019 20:11
Воспитанник куйбышевского баскетбола, лучший баскетболист России 2001 года Сергей Чикалкин поделился впечатлениями о матче и турнире в целом. Спорт в регионе
471
30 августа 2019 19:30
В этом году впервые соревнования проходили в группе «Элит», где выступали профессиональные стритбольные команды, входящие в ТОП-35 рейтинга Международной... Спорт в регионе
497
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
445
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
335
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
292
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
536
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1395
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
679
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2175
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
387
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
659
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
471
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
626
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
1014
Мероприятия