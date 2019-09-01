Юноши "Крыльев Советов" получили золотые награды Первенства России

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В последней для себя игре на турнире "Крылья Советов" встречались с нижегородским ДЮСШ-НН, встреча завершилась ничейным результатом 1:1."Крылья" с первых минут взяли игру под свой контроль и имели ряд опасных подходов к воротам, и один из таких моментов завершился результативным действием нашей команды, "Крылья" открыли счёт и доиграли первый тайм под своим преимуществом. Во втором тайме игра пошла на встречных курсах и гостям из Нижнего Новгорода удалось сравнять счёт с пенальти. За оставшееся в матче время счёт не изменился и "Крылья Советов" завершили турнир ничьей, которая никаким образом не могла помешать им завоевать золотые медали и путевку на финальный турнир Первенства России, сообщается на сайте ФК.Победители турниры – "Крылья Советов" (Самара)Лучший вратарь турнира – Данила Бельтюков ("Крылья Советов")Лучший защитник – Артём Шмыков ("Нижний Новгород")Лучший полузащитник – Олег Волков (ДЮСШ-НН)Лучший нападающий – Аристарх Мосин ("Зенит-Ижевск")Президент областной Федерации футбола Афанасьев Владимир Иванович после церемонии награждения поделился итогами проведения турнира:– В первую очередь расскажу, как этот турнир оказался в Самаре. У нас есть ряд городов, которые подают свои заявки на проведение этого финального турнира, объективно подходим к этому вопросу, выбираем лучшую футбольную базу – Самара, это футбольный город, поэтому мы предоставили возможность провести здесь финальный турнир, всё было организовано очень хорошо, на высоком организационном и спортивном уровне, футболистам понравилось, что они недалеко жили от стадиона, хочу поблагодарить хозяев за проделанную работу. "Крылья Советов" заняли первое место и надеемся, что в финале они достойно выступят, и безусловно любой болельщик, любой тренер ждет от победителя этого турнира дальнейшего успешного выступления, шансы у команды хорошие.