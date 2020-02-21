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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Воспитанники «Академии футбола Коноплева» в Тольятти получили новый автобус и экипировку

21 февраля 2020 12:47
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Воспитанники Академии футбола Коноплева в Тольятти получили новый автобус и экипировку
В конце прошлого года в школе было постелено новое футбольное поле. 

Тольяттинская «Академии футбола имени Ю.Коноплева» получила дополнительную поддержку на улучшение материально-технической базы. На средства регионального бюджета школа приобрела новый автобус, трактор для ухода за газоном, экипировку для юных игроков.
Летом 2019 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посещал «Академию Коноплева». В ходе визита он пообщался с юными футболистами и руководством школы. Глава региона пообещал оказать поддержку по улучшению материально-технической базы «Академии».
В конце прошлого года в «Академии Коноплева» было постелено новое футбольное поле. Сейчас закуплены трактор для ухода за газоном, новый автобус для выездов команды на соревнования, спортивная экипировка спортсменам и тренерскому штабу.

«Новое поле - супер! Одно удовольствие тренироваться. Экипировку ждали давно. Когда получили, все ребята были довольны. Удобная, красивая, с логотипом нашей «Академии». Приятно носить. Автобус тоже современный», - рассказал воспитанник «Академии Коноплева» Артём Серебряков.
«Летом у нас был губернатор Дмитрий Азаров, интересовался, что нам нужно, чем помочь. Пообещал оказать поддержку. Уже в конце прошлого года мы получили новое поле. Сейчас - экипировку, трактор, автобус. На этот год запланирован ремонт жилого комплекса, где живут ребята. Это огромная помощь. Наша задача – подготовка игроков для «Крыльев Советов», куда мы ежегодно передаем наших воспитанников. Так, в январе этого года два наших футболиста перешли в молодежный состав «Крыльев». Сегодня в основном составе команды воспитанники «Академии Коноплева» Дмитрий Кабутов, Егор Голенков, Богдан Овсянников», - отметил генеральный директор «Академии Коноплева» Игорь Кечаев.

В «Академии Коноплева» занимается 260 футболистов – сильнейшие игроки Самарской области и приглашенные талантливые ребята. Здесь юные спортсмены не только тренируются, но и учатся в общеобразовательной школе. Футбольная школа ежегодно получает поддержку из средств областного бюджета, сообщает пресс-служба облправительства.


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