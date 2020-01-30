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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Волга Квест 2020 изменила маршрут

30 января 2020 13:48
137
Волга Квест 2020 изменила маршрут
Гонка стартует в Ширяево.

В связи с погодными условиями из маршрута гонки "Волга Квест" исключена ледовая часть по руслу реки и перенесено место старта.

"Волга Квест 2020" стартует в селе Ширяево, там же состоится и финиш многодневной гонки.
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