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Военнослужащие Росгвардии из Тольятти приняли участие в лыжном марафоне и соревнованиях по гиревому спорту

2 марта 2020 11:17
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Военнослужащие Росгвардии из Тольятти приняли участие в лыжном марафоне и соревнованиях по гиревому спорту
Более 380 спортсменов и просто любителей зимних видов спорта собрались на состязания.

В минувшие выходные на территории лыжной базы в Тольятти состоялся ежегодный лыжный марафон RUSSIALOPPET 2020. Более 380 спортсменов и просто любителей зимних видов спорта приняли в нем участие. Среди участников был и представитель Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии. Заместитель командира роты по работе с личным составом старший лейтенант Владимир Ланкин успешно финишировал среди лидеров гонки на дистанции 50 километров.

В данном виде спорта важна не победа, а само участие, отмечают многие спортсмены. «Погода сыграла злую шутку, сменив устойчивый минус на нулевую температуру. Лыжи на трассу реагировали плохо, бежать было сложно. Но спорт он на то и дан, чтоб уметь перебороть любые сложности. Хочется поблагодарить организаторов мероприятия. Всё было проведено на высшем уровне» - поделился своими впечатлениями от гонки Росгвардеец Владимир Ланкин.

Там временем в городе Жигулевске состоялся чемпионат Самарской области по жиму гири, в котором участвовало более 70 человек. Лейтенант Никита Бетин, командир взвода 15 Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии успешно выступил в своей весовой категории и вернулся с призовым почётным 2 местом, за которое боролись 20 человек. «Я с детства связан со спортом. Стараюсь как можно чаще принимать участие в различных состязаниях – нравится атмосфера соревнований, дух победы» - рассказал лейтенант Никита Бетин.
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