Виталий Лысцов стал игроком "Крыльев Советов"

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Защитник Виталий Лысцов стал игроком ПФК "Крылья Советов". Будучи воспитанником московского "Локомотива", 24-летний футболист основную часть своей карьеры провел в Португалии, где играл за команду Б "Бенфики", а также за клубы "Униан Лейрия" и "Тондела". Также Виталий выступал за юношеские сборные команды России, за молодежную сборную страны защитник провел девять матчей и забил один гол. За "Крылья Советов" Виталий Лысцов будет выступать под номером 5. Срок соглашения с игроком рассчитан на три года.