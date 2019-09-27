Виктор Кудряшов примет участие в торжественном открытии финала Чемпионата Высшей лиги по регби-7 в Самара

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29 сентября в 12.00 на стадионе «Локомотив» (г.о. Самара, ул. Спортивная, 4а) состоится церемония открытия финального этапа Всероссийских соревнований «Чемпионат высшей лиги по регби-7», в которой примет участие первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.Регби-7 - это спортивная дисциплина, входящая в программу летних Олимпийских игр. Соревнования по регби такого уровня наш регион принимает впервые. В воскресенье на финальных играх встретятся команды из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Новосибирска, Перми, Казани, Зеленограда, Малоярославца. По итогам двух предыдущих туров команда «Самара» занимает 4 место.Фото pixabay.com