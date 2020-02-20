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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В расположение "Крыльев Советов" прибыл Сафаа Хади из Ирака

20 февраля 2020 11:11
206
В расположение самарской команды Крыльев Советов прибыл Сафаа Хади из Ирака
"Крылья Советов" продолжают подготовку к весенним играм чемпионата.

19 февраля у нашей команды было две тренировки. В тренировочных занятиях принял участие иракский полузащитник Сафаа (полное имя Сафаа Хади Абдулла АЛЬ-ФУРАИДЖИ). Футболист прибыл в расположение самарского клуба из Москвы, где накануне прошел медицинский осмотр. Стоит отметить, что Сафа Хади – первый футболист из Ирака в истории российских Чемпионатов. 21-летний игрок до этого момента выступал только за клубы из Ирака. Также Сафаа Хади является действующим игроком национальной сборной Ирака, на его счету – 26 матчей.

Тем временем тренерский штаб определился с заключительными играми на этом сборе. Первый матч наша команда проведет с норвежским клубом "Стремсгодсет", а вечером соперником "Крыльев" станет московское "Торпедо". Обе игры пройдут 22 февраля.

Чемпионат России возобновится 28 февраля матчем "Крылья Советов" – "Оренбург". Игра пройдет на "Самара Арене" и начнется в 19:30, сообщается на сайте ФК.

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