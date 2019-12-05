В округе началась подготовка к Совету по вопросу развития массового детско-юношеского спорта и физической культуры в ПФО
5 декабря 2019 10:11
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4 декабря 2019 года в формате видеоконференции состоялось первое заседание рабочей группы Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ПФО по вопросу «Развитие массового детско-юношеского спорта и физической культуры в Приволжском федеральном округе».
Заседание прошло под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега Машковцева и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В состав рабочей группы вошли представители всех регионов Приволжья на уровне зампредов правительств, руководителей и заместителей профильных органов исполнительной власти, представители Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, а также Федерального центра подготовки спортивного резерва, общественных спортивных школьных и студенческих организаций.
Олег Машковцев подчеркнул, что тема Совета имеет большое социальное значение: «Мы должны поднять пласт вопросов, связанных с вовлечением молодежи в здоровый образ жизни, занятия спортом и физической культурой. Рассмотреть вопросы кадрового обеспечения и создания доступной инфраструктуры. Задача нашей рабочей группы состоит в сборе и анализе информации о развитии массового детско-юношеского спорта в регионах округа».
Члены рабочей группы проанализировали существующие эффективные региональные практики по развитию системы массового спорта, обсудили структуру доклада и перечень вопросов для формирования информационно-аналитических материалов и всестороннего раскрытия темы предстоящего окружного мероприятия.
Заседание Совета пройдет в феврале 2020 года в Самарской области.
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