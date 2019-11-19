В Тольятти открыта спортивная площадка ГТО

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18 ноября в Тольятти на территории стадиона «Труд» состоялась церемония открытия спортивной площадки комплекса «Готов к труду и обороне». Объект построен по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».Развитие движения ГТО входит в задачи национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность внедрения системы ГТО в области, а также привлечения людей к систематическим занятиям спортом, популяризации здорового образа жизни.В рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» в 2019 году в Самарской области строится 10 площадок комплекса ГТО в различных городах и муниципальных районах региона. Площадка ГТО включает набор различных уличных тренажеров и спортивного оборудования, предназначенных для подготовки к отдельным тестам комплекса и общефизических тренировок, а также столы для настольного тенниса. На всех площадках устанавливается безопасное резиновое покрытие.Площадку ГТО на территории стадиона «Труд» одними из первых оценили юные футболисты СДЮСШОР № 12 «Лада». «У меня уже есть золотой знак ГТО, все нормы успешно сдавал, но я все равно буду здесь заниматься. Хочу развивать свои физические данные, поддерживать тонус. Это важно, чтобы хорошо играть в футбол. Рад, что у нас появилась такая площадка. Много разных тренажеров, интересно все попробовать», - рассказал воспитанник спортшколы Виталий Туркин.Олимпийская чемпионка по гандболу, посол ГТО в Самарской области, Ирина Близнова отметила, что комплекс ГТО помогает приобщать людей к здоровому образу жизни: «Раньше почти все сдавали ГТО, это было повсеместно. Совершенно правильно, что комплекс возродили и хорошо, что строят такие современные спортплощадки».«На таких площадках могут заниматься все желающие, независимо от того, готовятся они к тестам ГТО или нет. Знак ГТО может быть дополнительной мотивацией, но главное вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом. Основная задача федерального проекта «Спорт – норма жизни» - увеличить число жителей, занимающихся спортом, до 55% к 2024 году. Для этого, в том числе, строятся новые спортивные объекты», - пояснила заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.Напомним, ранее площадка комплекса ГТО открылась в Отрадном. Всего до конца 2019 года в Самарской области будут открыты 10 таких площадок. Столько же будет оборудовано в 2020 году.Сегодня к движению ГТО присоединились 160 тысяч жителей Самарской области (зарегистрировались в электронной системе). Более 87 тыс. человек уже приступили к выполнению испытаний. Из них на золотой знак сдали тест 13,3 тыс. человек, на серебряный – 11 тыс., на бронзовый – 5,5 тыс, сообщает пресс-служба облправительства.