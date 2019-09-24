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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самару прибыли лучшие военные многоборцы со всей России

24 сентября 2019 13:31
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В Самару прибыли лучшие военные многоборцы со всей России
Среди них чемпионы мира по международному военному пятиборью.

В Самару приехали около 300 лучших военных многоборцев со всей России для участия Спартакиаде Вооруженных Сил Российской Федерации по военно-прикладным видам спорта. Среди них чемпионы мира по международному военному пятиборью Илья Багнюк, Иван Дрюханов и другие.

Торжественное открытие соревнований состоится сегодня в 18 часов на стадионе самарского филиала Центрального спортивного клуба армии «Стара-Загора». Спортсменам в составе сборных команд Центрального, Южного, Западного, Восточного военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск предстоит в течение недели показать свои умения и навыки. Победители будут определены в трех видах: офицерское троеборье, военное троеборье и военное пятиборье. Военнослужащие будут состязаться в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова, мелкокалиберной винтовки, плавании, метании ручной гранаты, кроссе и преодолении полосы препятствий, сообщает пресс-служба ЦВО.
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