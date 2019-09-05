В Самарской области пройдёт открытый Чемпионат по болотному футболу

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В рамках экстремального марафона Хрящёвка Challenge, который состоится 14 сентября в Самарской области уже в шестой раз, пройдет II-й открытый Чемпионат по болотному футболуРегистрация команд уже началась. Все игры пройдут на двух полях "Хрящевка Арены", которые организаторы подготовили к предстоящим матчам, и будут показаны в прямом эфире на Youtube. Комментировать футбол в живую будет шоумен, капитан команды КВН "СОК" Дмитрий КолчинФормат болотного футбола - 6 на 6 игроков. При этом организаторы не стали ограничивать количество замен. Играть команды будут двумя группами, после чего предстоят полуфинальные матчи, а также игры за призовые местаЗаявить свою команду можно через электронную почту: nikitinpyotr@yandex.ru, либо на сайте - https://www.хрящевка.com/footballСтоимость заявки для каждой команды - 1000 рублей.