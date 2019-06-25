В Самарской области пройдут соревнования по мотокроссу

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29-30 июня в пос. Рощинский Волжского района Самарской области будут проходить соревнования по мотокроссу – 2-й этап Кубка России среди женщин по мотокроссу и областные соревнования по мотокроссу, посвященные памяти воинов-интернационалистов локальных войн.В соревнованиях примут участие спортсмены в классах мотоциклов: 50 куб.см, 65 куб.см, 85 куб.см, 125 куб.см (юниоры), 250 куб. см, ветераны двух возрастных категории и класс Открытый (OPEN).Самый юный класс – с 5-8 лет (50 куб.см).Ожидается более 100 человек спортсменов из разных регионов России.География участников: Московская область, Пензенская область, Пермский край, Саратовская область, Самарская область, Кировская область, Оренбургская область, Ульяновская область, Челябинская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Республика Чувашия.Вход для зрителей свободный.Соревнования проводятся в два заезда для каждого класса мотоциклов.6+