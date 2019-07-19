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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самарской области пройдут Дни шахмат

19 июля 2019 12:03
53
В Самарской области пройдут Дни шахмат
Данный проект реализуется уже четвертый год.

20 июля, в Международный день шахмат, в Самарской области стартуют Дни шахмат. В течение нескольких дней в нескольких городах и районах региона пройдут различные мероприятия, связанные с этой интеллектуальной игрой. Среди них – теоретические мастер-классы от ведущих шахматистов, практическая часть в виде сеанса одновременной игры, а также турниры для участников разных возрастов, по итогам которых будут вручаться призы и подарки. Данный проект реализуется уже четвертый год при поддержке депутата Госдумы, руководителя шахматных федераций ПФО и Самарской области Евгения Серпера.

Самарский регион в течение последних лет прочно закрепил за собой статус «локомотива» шахматного движения в Приволжском федеральном округе. В губернии ежегодно проводятся десятки соревнований. На протяжении восьми лет проходит международный турнир «Мемориал Льва Полугаевского». Для детей организован шахматный фестиваль всероссийского уровня «Жигулевские просторы». В 16-й раз прошло Всероссийское соревнование по шахматам среди учащихся, проживающих в сельской местности.

По инициативе Евгения Серпера открыта «Шахматная гостиная Самарской области», где под руководством ведущих тренеров проводятся занятия для одаренных детей и начинающих шахматистов. Для обучения создана лучшая в области шахматная библиотека и приобретена полная коллекция компьютерных шахматных программ. Создан детский клуб, есть планы дальнейшего развития системы обучения в гостиной. В перспективе она может стать шахматным центром Самарской области, куда будут приезжать почетные гости, известные гроссмейстеры и тренеры, чтобы популяризировать этот вид спорта. Последнее время благодаря этой работе молодежь все больше вовлекается в интеллектуальный спорт, сохраняя традиции самарской шахматной школы.

Евгений Серпер: «Игра в шахматы напрямую связана с повышением успеваемости детей. Это подтверждают различные исследования, по результатам которых можно с уверенностью сказать, что увлечение шахматами позитивно влияет на уровень оценок школьников и в целом на развитие их мыслительной способности. Основная задача в данном случае – не вырастить чемпионов, а сделать так, чтобы дети лучше учились по другим предметам. Для себя и своей дальнейшей жизни каждый ребенок в любом случае получит огромную пользу. Развитие детского шахматного спорта позволит значительно поднять интеллектуальный потенциал региона и заложить надежную основу для развития во многих сферах жизни. Уверен, что проведение Дней шахмат в Самарской области также будет способствовать решению всех этих задач».
Дни шахмат пройдут в Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Чапаевске, Октябрьске, а также в Сызранском, Ставропольском, Пестравском, Безенчукском, Красноармейском, Хворостянском и Приволжском районах Самарской области.

Фото: pixabay.com

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