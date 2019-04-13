В Самаре стартовал турнир по греко-римской борьбе
13 апреля 2019 11:45
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Сегодня в Самаре открывается I Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота» памяти Игоря Найвальта. По данным мандатной комиссии в соревнованиях примут участие 47 команд из различных регионов России, Казахстана и Луганской Народной Республики. Всего об участии в турнире заявили более 270 атлетов.
Турнир организован Федерацией спортивной борьбы Самарской области при поддержке Правительства Самарской области и группы компаний «Волгатрансстрой». В качестве почетных гостей на турнир приехали легенды греко-римской борьбы. Это Александр Карелин - Герой России, депутат ГД РФ, трехкратный Олимпийский Чемпион по греко-римской борьбе, девятикратный Чемпион мира; Мнацакан Искандарян - двукратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр 1992 года, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России; Алексей Колесников – мастер спорта международного класса, обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе; Александр Игнатенко – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы, участник Олимпийских игр (1988, 1992, 1996 годов).
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