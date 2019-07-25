В Самаре спортивная школа СШОР №1 получит новое оборудование и инвентарь

165

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» (национальный проект «Демография») в этом году самарская спортивная школа олимпийского резерва №1 получит новый современный инвентарь и оборудование, которые будут использоваться для тренировок детей, занимающихся хоккеем и фигурным катанием, и проведения соревнований. Также предусмотрено приобретение специализированных машин для заливки и обслуживания льда.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивал: в регионе необходимо уделять особое внимание развитию детско-юношеского спорта, укреплению материально-технической базы спортивных школ. Во время рабочего визита в Самару министра спорта РФ Павла Колобкова в феврале текущего года Дмитрий Азаров обсуждал с ним реализацию на территории губернии федерального проекта «Спорт - норма жизни», который включен в нацпроект «Демография». Самарская область активно участвовала в заявочной кампании: губернатор провел ряд встреч в федеральном ведомстве, в результате чего регион получил поддержку.ГАУ СО СШОР №1 – крупнейшая спортивная школа Самарской области, в ней занимаются более 3000 спортсменов, подготовка ведется по 22 видам спорта. В том числе работает отделение хоккея (493 спортсмена) и фигурного катания (405 спортсменов). Тренировочные занятия проводятся на различных спортивных объектах, в частности на ледовом катке «Салют» в Самаре (поселок Мехзавод), который находится в оперативном управлении СШОР №1. Помимо тренировок спортсменов СШОР №1 здесь проходят соревнования по фигурному катанию и хоккею (матчи чемпионата Самарской области, первенства ПФО, турнира «Золотая шайба», турниры любительских команд), проводятся массовые катания жителей.В текущем году СШОР №1 в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» (национальный проект «Демография») получит новое спортивное оборудование и инвентарь. Это информационное табло, хоккейные ворота, установка для сушки коньков и инвентаря, специализированные тренажеры для подготовки хоккеистов (тренажеры для отработки ударов по воротам, рывков, ускорения, скольжения, жилеты отягощения), тренажеры для общефизической подготовки спортсменов, электронный профессиональный станок для заточки коньков. Кроме того, в СШОР №1 будет поставлена машина для заливки и выравнивания льда канадского бренда Zamboni (ведущий мировой производитель), позволяющая обеспечивать качество льда профессионального уровня, сообщает пресс-служба облправительства.Дмитрий Шляхтин, министр спорта Самарской области: «Вопрос оснащения наших спортивных школ – крайне актуальный и важный. Должна быть не только инфраструктура, спортивные объекты, но обеспеченность необходимым спортивным инвентарем, чтобы дети занимались в комфортных условиях. Об этом говорил и глава региона Дмитрий Азаров. Федеральный проект «Спорт – норма жизни» предусматривает мероприятия по оснащению ледовых катков оборудованием и приобретению инвентаря для подготовки хоккеистов. Мы этой возможностью воспользовались, проработали с Минспортом РФ все необходимые вопросы. 86% от стоимости инвентаря и оборудования, получаемого СШОР №1, составят средства федерального бюджета. Мы продолжаем работу по обновлению материально-технической базы спортшкол Самарской области, поддержке различных видов спорта».Фото: pixabay.com