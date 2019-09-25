В Самаре состоятся всероссийские соревнования по настольному теннису

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С 27 по 29 сентября в Самаре (УСЦ «Грация», Физкультурная, 116) состоятся всероссийские соревнования по настольному теннису. Участвуют более 100 спортсменов (2007 г.р. и моложе) из различных регионов страны. Открытие - 27 сентября в 17:30, сообщает Минспорта региона.