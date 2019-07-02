В Самаре состоялось первенство России по мини-гольфу

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28-30 июня в Самаре на 18 луночном мини-гольф поле международного стандарта «миниатюр гольф» прошло Первенство России по мини-гольфу. Организаторы соревнований – Ассоциация гольфа России, министерство спорта самарской области, администрация школы-интерната № 117, отделение гольфа ДЮСШ № 7 г.о. Самара и самарская областная Федерация развития гольфа.Блестяще выступила совсем юная, 2007 г. рождения, Тамара Романишина из Тольятти. Она не только с большим отрывом обошла всех участников, включая опытнейшую двукратную чемпионку России Елену Суконникову, но и установила в 10 раунде абсолютный рекорд самарского поля – прошла 18 лунок за 18 ударов! Среди юниоров вне конкуренции был Николай Нагорнов из Владикавказа.Победители и призеры соревнований были награждены медалями и дипломами, сообщает Минспорта региона.pixabay.com