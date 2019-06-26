В Самаре состоялось первенство Росгвардии по комплексному единоборству
26 июня 2019 10:04
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Первенство Управления Росгвардии по Самарской области по комплексному единоборству проходило на базе самарской Академии бокса и боевых искусств «PunchBoxing Самара». В состязаниях приняли участие 5 команд. В их состав вошли представители всех специальных подразделений регионального Управления Росгвардии и сборная вневедомственной охраны. Схватки проводились в семи весовых категориях для мужчин и в трех весовых категориях для женщин. Судил турнир главный тренер Самарской области по Грэпплингу, Бразильскому и традиционному Джиу-Джитсу, председатель Федерации Бразильского Джиу-Джитсу и Грэпплинга Самарской области Леонид Хапчик.
Комплексное единоборство – относительно молодой (создан в 2003 году) вид прикладного спортивного единоборства. Он появился в недрах российских правоохранительных структур. В основе КЕ лежат наиболее рациональные техники из бокса и кикбоксинга, вольной борьбы и самбо. Состязание по данному виду боевых искусств проводится в условиях активного противоборства, на фоне высокого психического напряжения и физического утомления. Бойцам необходимо провести два раунда по три минуты чистого времени с минутным перерывом, во время которого нужно не только успеть восстановиться, но и подготовиться ко второму раунду.
В ходе турнира спортсмены-росгвардейцы продемонстрировали высочайшую технику боя и огромную волю к победе. Именно поэтому каждый поединок был зрелищным и захватывающим. По итогам состязаний победителем стала сборная ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. «Серебро» турнира у бойцов Управления вневедомственной охраны Росгвардии. Замкнула тройку сильнейших команда ОМОН (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области.
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