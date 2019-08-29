В Самаре состоится мастер-класс легенды советского баскетбола Ивана Едешко

116

Сегодня в 17:00 в СК «Молодежный» (г. Самара, ул. Аэродромная, 15) пройдет мастер-класс Олимпийского чемпиона по баскетболу 1972 года ИванаЕдешко, который прибыл в Самару для участия в турнире SamaraOpen. Вход для всех желающих свободный.Иван Иванович Едешко - Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Европы и мира. Он - победитель Олимпийских игр 1972 года, на которых состоялся знаменитый финальный матч между сборными СССР и США. Тогда судьба олимпийского золота решилась на последних секундах. Из-за технических проблем с отсчетом времени советская команда трижды вводила мяч в игру и все же победила (51:50) благодаря точному броску Александра Белова, которому отдал пас Иван Едешко. Эта игра вошла в историю мирового баскетбола. Выступление сборной СССР на Олимпиаде – 1972 были взяты за основу сценария фильма «Движение вверх», ставшего самым кассовым российским фильмом в истории современного отечественного кинопроката.29 августа Иван Едешко прибыл в Самару для участия в турнире SamaraOpen, который состоится в пятницу на пл. Куйбышева. Он будет почетным гостем соревнований и тренером одной команд в «Матче звезд». Сегодня легендарный советский баскетболист проведет мастер – класс в спортивном комплексе «Молодежный» (ул. Аэродромная, 15). Начало в 17:00. Вход для всех желающих свободный. Предусмотрены автограф и фотосессия.В «Матче звезд» также примет участие актерКузьма Сапрыкин, сыгравший роль Ивана Едешко в фильме«Движение вверх».Напомним, масштабный турнир SamaraOpen пройдет в пятницу с 10:00 до 19:00 на пл. Куйбышева. Помимо увлекательных матчей, участников и гостей спортивного праздника ждет разнообразная развлекательная программа. Завершится мероприятие концертом группы «Хлеб» (17:00). Вход свободный.