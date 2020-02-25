В Самаре прошёл Региональный турнир по мини-футболу на кубок президента СРНКА «АК ЖОЛ»
25 февраля 2020 12:46
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21 февраля в 20.00 на площадке «РФЛ-Арена» (г. Самара, Московское шоссе, 122) прошел Региональный турнир по мини-футболу на кубок президента СРНКА «АК ЖОЛ».
Организаторами стали Казахская молодежная общественная организация Самарской области «Кайрат» и самарский городской филиал СРНКА «Ак Жол». 21 февраля в Самаре прошёл региональный турнир по мини-футболу на кубок президента СРНКА «Ак Жол».
В турнире приняли участие пять команд из Самарской области и одна команда из Оренбургской области:
Аул Казахский
Нур-султан
ИВЦ
Победа
Хек-трик
«Байтерек»
По итогам турнира победителем стала команда «Байтерек» из Оренбургской области. Второе место заняла казахская сборная СамГУПС «ИВЦ», а третье – команда «Хек трик». Победители и призеры турнира были награждены призами и медалями, также команда «Байтерек» увезла домой кубок.
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