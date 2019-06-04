В Самаре прошла экологическая акция по уборке ботанического сада

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31 мая в рамках ежегодной акции «Всероссийский день посадки леса» состоялось мероприятие по благоустройству и уборке территории «Куйбышевского ботанического сада».Организаторами выступили: министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».С 1977 года Ботанический сад имеет статус государственного памятника природы, а с 1995 года – статус особо охраняемой природной территории. На территории «Куйбышевского ботанического сада» существует участок редких и исчезающих растений (около 140 видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации). Изучается возможность выращивания редких видов в условиях культуры с целью возвращения их в природные места обитания.Ботанический сад располагает одной из крупнейших в стране коллекцией высших растений и является учебной базой учебных заведений Самарской области. На базе сада ежегодно проводятся более 100 учебных экскурсий для студентов, выполняются курсовые и дипломные работы.Более 60 человек приняли участие в экологической акции и расчистили территорию площадью 0,15 га от мусора, сухостоя и валежника, сообщает Минприроды региона.