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В Самаре пройдут соревнования по шахматам, посвященные памяти выдающегося гроссмейстера Льва Полугаевского

4 июля 2019 10:34
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В Самаре пройдут соревнования по шахматам, посвященные памяти выдающегося гроссмейстера Льва Полугаевского
В турнире примут участие более 130 шахматистов со всей России.

С 9 по 19 июля в Самаре состоится традиционный Мемориал Льва Полугаевского, который станет этапом соревнований на Кубок России среди мужчин по шахматам.
В турнире примут участие более 130 шахматистов со всей России, а также гости из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Солидный призовой фонд в размере 500 тысяч рублей, обеспеченный организаторами из областной федерации шахмат и Российской шахматной федерации, позволит собрать на турнир представительный состав участников. За награды на берегах Волги будут сражаться как минимум 6 гроссмейстеров, а также международные мастера и мастера ФИДЕ. Также в соревнованиях примут участие сильнейшие шахматисты Самарской области.
Мероприятие пройдет в городском спортивном центре «Ладья», а шахматной клубе имени Полугаевского. Место проведения вдвойне примечательно тем, что рядом находится завод автотракторного электрооборудования, где молодым инженером работал Лев Полугаевский.
Лев Абрамович Полугаевский (1934-1995) – международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион СССР и победитель шести Всемирных шахматных Олимпиад в составе сборной СССР, неоднократный участник турниров за звание чемпиона мира.

По словам председателя окружной и областной федераций шахмат, депутата Госдумы Евгения Серпера, этот вид спорта издавна пользуется в Самарской области особой популярностью, и сегодня шахматы находят множество поклонников среди людей всех возрастов и профессий.

Всего будет разыграно 28 призов, включая поощрительные – за лучшие результаты среди женщин, ветеранов, юношей и девушек до 16 лет. Соревнования пройдут по швейцарской системе в девять туров. За партиями лидеров можно будет наблюдать на сайте федерации шахмат Самарской области (http://www.samara-chess.ru) в режиме онлайн.

Фото: pixabay.com

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