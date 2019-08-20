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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре пройдет масштабный праздник баскетбола

20 августа 2019 12:53
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В Самаре пройдет масштабный праздник баскетбола
В этом году соревнования станут самыми масштабными по количеству участников.

В следующую пятницу, 30 августа, с 10:00 до 20:00 на площади им.Куйбышева пройдет Х традиционный турнир по баскетболу 3х3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. В этом году соревнования станут самыми масштабными по количеству участников и насыщенными по развлекательной программе.

Samara Open – ежегодный турнир по уличному баскетболу (3×3), который проводится в память самарского тренера Юрия Павловича Тюленева. Среди его воспитанников – Олимпийская чемпионка Ольга Суханова, 20 мастеров спорта и 33 кандидата в мастера спорта. Пятеро из них вызывались в национальную сборную страны, многие играли за БК «Строитель» (Куйбышев).

С каждым годом уровень проведения соревнований растет. Юбилейный, 10-й по счету, турнир Samara Open станет особенным и грандиозным по своему масштабу. На 23 площадках будут соревноваться около 250 команд из Самарской области и других регионов страны. Впервые матчи пройдут в категорию «Элит», в которой выступят приглашенные топ-команды из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана и России. Общий призовой фонд турнира – 1 млн рублей. В программе соревнований также «Матч звезд» с участием известных политиков, бизнесменов, спортсменов.

Для участников и гостей спортивного праздника подготовлена разнообразная развлекательная программа: красочная церемония открытия, зона «Баскет-ГТО» (выполняя задания можно заработать баллы и позже обменять их на сувениры), конкурсы по броскам сверху и дальним броскам, шоу летающих баскетболистов, DJ – сет. Завершится турнир концертами группы «Хлеб» (начало в 17:00) и Noize MC (начало в 18:00).

В качестве почетных гостей на Samara Open приглашены Олимпийские чемпионы по баскетболу Валерий Тихоненко, Евгений Гомельский, Вальдемарас Хомичус, Игорс Миглиниекс, Иван Едешко бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года Ольга Артешина, актер фильма «Движение вверх» Кузьма Сапрыкин, чемпион Европы Петр Самойленко, ветеран куйбышевского «Строителя» Игорь Бочкарев, сообщает Минспорта региона.

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