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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре пройдет конференция по развитию массовой физической активности населения

18 ноября 2019 11:25
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В Самаре пройдет конференция по развитию массовой физической активности населения
Эксперты проблемы подготовки компетентных специалистов.

19 ноября в 12:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (г. Самара, пр. Ленина, 14а, конференц-зал) состоится открытая научно-практическая конференция «Социально-медицинские услуги по развитию физической активности несостязательного характера. Межсекторное взаимодействие в сфере общественного здоровья Национального проекта «Демография».

В конференции примут участие специалисты, заинтересованные в развитии массовой физической активности, из государственных, муниципальных, некоммерческих и коммерческих организаций, в том числе, победители конкурса президентских грантов, педагогические работники. Эксперты рассмотрят традиционные и инновационные виды массовой физической активности, обсудят проблемы подготовки компетентных специалистов в этой сфере, вопросы мотивации детей и взрослых к физической активности.
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